Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов отправлен в СИЗО

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов отправлен в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости. Источник информирует, что постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.