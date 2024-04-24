Замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов отправлен в СИЗО

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов отправлен в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости. Источник информирует, что постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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