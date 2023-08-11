Собянин рассказал об обновлении территории вокруг станции метро «Парк Победы»

Территория будет благоустроена Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил жителям Москвы, что возле станции метро «Парк Победы» обновляют территорию и создают инфраструктуру, чтобы была комфортная пересадка между метро и наземным транспортом Сергей Собянин заявил, что технологическую часть планируется завершить в сентябре, и проинформировал жителей Москвы: «Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу».