Капремонт путепровода на станции Батарейной в Иркутске идёт по графику

В Иркутске продолжается капитальный ремонт путепровода на Батарейной. Уже завершён демонтаж подземной части тетей старой опоры, уплотнён грунт, проводятся работы по выравниванию котлована и бетонированию стоек на четвертой опоре.
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