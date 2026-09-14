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Аргументы и Факты

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Ученые назвали восемь привычек, способных продлить жизнь на 20 лет

Ученые назвали восемь привычек, способных продлить жизнь на 20 лет

Продолжительность жизни во многом зависит от повседневных привычек. К такому выводу пришли американские исследователи, проанализировавшие данные примерно 700 тысяч человек в возрасте от 40 до 99 лет.

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