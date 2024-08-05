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Десмонд Бэйн о критике «Мемфиса» из-за продления Кеннарда: «В соцсетях сидят дураки»

«Гризлис» выписали защитнику 1-летний контракт на 11 миллионов долларов. «Когда я вижу все это, то в голову сразу приходит мысль, что в соцсетях сидят дураки.

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