«Сити» уступил в финале Кубка Англии, «Краснодар» все ближе к золоту РПЛ, «Оренбург» вылетел, «Локомотив» повел в финале Кубка Гагарина и другие новости

1. «Краснодар» пропустил на 7-й минуте, но одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) в 29-м туре Мир РПЛ, в конце матча мяч попал в руку Тормены в штрафной – судья не назначил пенальти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 29 тур
- «Барса» вырвала победу в огненном класико, «Спартак» уступил «Динамо» в дерби, Медведев и Мирра в 4-м круге в Риме, «Факел» вылетел, Fan ID могут ввести на Кубке России и другие новости
- ЦСКА выбил «Зенит» из Фонбет Кубка России, Семак недоволен судейством, «Болонья» взяла Кубок Италии, «Реал» вырвал победу над 95-й, Мирра опять проиграла Гауфф, слухи о Карпине в «Динамо» и другие новости
Свежие комментарии