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Не только о футболе

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«Сити» уступил в финале Кубка Англии, «Краснодар» все ближе к золоту РПЛ, «Оренбург» вылетел, «Локомотив» повел в финале Кубка Гагарина и другие новости

«Сити» уступил в финале Кубка Англии, «Краснодар» все ближе к золоту РПЛ, «Оренбург» вылетел, «Локомотив» повел в финале Кубка Гагарина и другие новости

1. «Краснодар» пропустил на 7-й минуте, но одержал волевую победу над «Оренбургом» (2:1) в 29-м туре Мир РПЛ, в конце матча мяч попал в руку Тормены в штрафной – судья не назначил пенальти.

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Комментарии
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сергей озеров
А,Помазун хорош,еще раз показал отличную выучку на выходах,игрой ногами,выбросами мяча из штрафной точно в ноги, и реакция отменная,пару мячей потащил!
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6 час.
КУАТ
«Краснодар» все ближе к золоту РПЛ.
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6 час.
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