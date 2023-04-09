Экс-аналитик ЦРУ Биб посоветовал Вашингтону разработать план «Б» на случай провала наступления ВСУ

Поставки оружия Украине не помогут ВСУ добиться успеха в боевых действиях, поэтому США необходимо разработать план «Б» до начала анонсированного наступления, заявил бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в эфире телешоу Just the News.