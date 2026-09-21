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Новички и старички. Список победителей в одномандатных округах на выборах в АКЗС

Новички и старички. Список победителей в одномандатных округах на выборах в АКЗС

Основная борьба развернулась за вторые места во всех 34 округах В Алтайском крае представители "Единой России" одержали победу во всех 34 одномандатных округах на выборах в Алтайское краевое Законодательное собрание (девятого созыва), сообщает "Толк".

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