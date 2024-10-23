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Российские военные за ночь обезвредили 14 украинских беспилотников

Российские военные за ночь обезвредили 14 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь обезвредили 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими войсками с целью совершения атак по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

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