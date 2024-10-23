Российские военные за ночь обезвредили 14 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь обезвредили 14 беспилотных летательных аппаратов, запущенных украинскими войсками с целью совершения атак по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.
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