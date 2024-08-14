Как организовать работу родительского комитета?

«СЗ» узнал, что помогает родителям избегать конфликтов в школе Начало учебного года не за горами. Скоро начнутся родительские собрания, на которых учителя предложат создать родительский комитет класса, а кому-то и возглавить его.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии