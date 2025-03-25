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В супермаркетах Крыма забраковали и сняли с продажи более 240 кг продукции в 2024 году

В супермаркетах Крыма забраковали и сняли с продажи более 240 кг продукции в 2024 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Свыше 240 кг пищевых продуктов - всего 37 партий - забраковали и сняли с продажи по итогам проверок в крупнейших торговых сетях Крыма в 2024 году, сумма выписанных штрафов по фактам различных нарушений превысила 1 млн рублей.

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