11 примеров того, как за 100 лет изменилась внешность мужчин разных народов

За последнее столетие мужская внешность изменилась не меньше, чем мода или технологии. От усатых казаков и мускулистых итальянцев до современных метросексуалов с ухоженной бородой и тату — стандарты мужской привлекательности буквально переписали лица.
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