Презервативы и салфетки предложили маркировать в России

Эксперимент по маркировке предложили провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года Минпромторг РФ предложил расширить перечень медицинских изделий, подлежащих в России обязательной маркировке, сообщает телеканал "360".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии