Опытные садоводы разработали новый метод, который позволяет значительно увеличить урожай огурцов. Метод, известный как "ослепление", заключается в создании стрессового состояния растения, которое стимулирует его активный рост и развитие.
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