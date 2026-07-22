ВС РФ «проводили» главкома ВСУ Сырского выходом на окраины города Николаевка Российские войска «проводили» генерала Сырского с поста главкома ВСУ новым продвижением н.
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ВС РФ «проводили» главкома ВСУ Сырского выходом на окраины города Николаевка Российские войска «проводили» генерала Сырского с поста главкома ВСУ новым продвижением н.
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