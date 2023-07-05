Франция угодила в ловушку, которую готовила для России

Дела в колыбели “европейской демократии, прав и свобод” идут хуже некуда Фото: © AP Photo / Aurelien Morissard Макрон отменяет госвизит в Германию, вместо ужина с Шольцем и прочих дипломатических обнимашек он шагу не может ступить из Елисейского дворца, куда к нему круглосуточно бегают министры и префекты.