Дела в колыбели “европейской демократии, прав и свобод” идут хуже некуда Фото: © AP Photo / Aurelien Morissard Макрон отменяет госвизит в Германию, вместо ужина с Шольцем и прочих дипломатических обнимашек он шагу не может ступить из Елисейского дворца, куда к нему круглосуточно бегают министры и префекты.
Франция угодила в ловушку, которую готовила для России
Комментарии
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Владимир Колесников
Там проблема в южанах. А у нас свои южане, в том числе мигранты, которые тащат нас в ту пропасть, в которую падает Франция.
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11 час.
ВВ
Владимир Витковский
За поставки оружия дуркаине лягушатия должна быть разрушена полностью, без возможности восстановления, русофобия должна караться безжалостно.
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9 час.
Валерий Фоменков
Разрешите поздравить вас, гомосеки! От всей души!
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6 час.
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