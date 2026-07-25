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Царьград

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Елена Жекайте рассказала об уровне витамина D для здоровья

Елена Жекайте рассказала об уровне витамина D для здоровья

Елена Жекайте и Валерий Литвинов обсудили влияние витамина D и солнечных лучей на здоровье. Оптимальный уровень витамина D способствует защите от остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как солнечные лучи могут нанести вред даже без ожогов.

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