Елена Жекайте рассказала об уровне витамина D для здоровья

Елена Жекайте и Валерий Литвинов обсудили влияние витамина D и солнечных лучей на здоровье. Оптимальный уровень витамина D способствует защите от остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как солнечные лучи могут нанести вред даже без ожогов.