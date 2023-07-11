Наш потерянный мир

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Конгресс США инициирует поправку к бюджету о запрете на поставку кассетных бомб

Конгресс США инициирует поправку к бюджету о запрете на поставку кассетных бомб

Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц намерен выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, внесенной конгрессменом-демократом Сарой Джейкобс, которая запретит поставку кассетных боеприпасов.

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