Крым – это клондайк для кино, Михалков

Ялтинская киностудия пришла в полнейший упадок в украинский период. Знаменитый режиссёр Никита Михалков рассказал в эксклюзивном интервью «Вести Крым» можно ли её восстановить, а также в каком формате можно использовать Крымский полуостров, чтобы он органично вписался в современную киноиндустрию страны.