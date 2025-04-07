Цены на нефть упали до худшего уровня за три года Цены на энергоносители резко упали на фоне новых тарифов США и решении ОПЕК+ увеличить добычу нефти.
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Цены на нефть упали до худшего уровня за три года Цены на энергоносители резко упали на фоне новых тарифов США и решении ОПЕК+ увеличить добычу нефти.
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