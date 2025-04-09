Силы ПВО уничтожили 158 беспилотников над 11 российскими регионами

О пострадавших и разрушениях не сообщалось В ночь на 9 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 158 украинских беспилотников над 11 регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей.
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