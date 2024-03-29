Штаб Байдена призвал сторонников Хейли проголосовать за демократа

Предвыборный штаб действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена выступил с призывом к сторонникам вышедшей из президентской гонки бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли проголосовать за действующего главу государства на президентских выборах.
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