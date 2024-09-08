Немного неожиданного про текущий курс России. Левые блогеры и левые политики настойчиво требуют от властей вывести страну из «расслабленного» режима, чтобы начать драться всерьёз, во всех смыслах.
Сбережение народа, или почему Солженицын — любимый писатель Путина
Комментарии
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n
nyha
Пидарасы подобие тебя и мусолили этот пасквиль...а людям некогда было заниматься этой ГАДОСТЬЮ...
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2 час.
Владимир Соловьев
Одураченный телевидением народ верит Путину.
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37 мин.
Александр Рожков
Лев Толстой, как зеркало русской революции (Ленин) https://ru.wikisource.org/wiki/Лев_Толстой,_как_зеркало_русской_революции_(Ленин)
Лев Толстой, как зеркало русской революции (Ленин) — Викитека
ru wikisource
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13 мин.
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