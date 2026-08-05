HSBC увеличил квартальную прибыль до 10,3 млрд долларов и возобновляет программу обратного выкупа акций

Международный финансовый конгломерат HSBC Holdings plc опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав опережающий рост ключевых показателей и объявив о продолжении масштабного возврата капитала акционерам.
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