Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XXI Национальном конгрессе терапевтов указал на стресс, модифицированные продукты и ухудшение сна как причины ожирения, которые влияют на экономику и здоровье граждан трудоспособного возраста.
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