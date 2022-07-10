Эстония готова использовать «грязную» энергию для замены российского газа

Энергетический рынок Эстонии переживает критические времена после отказа от поставок газа из России. Власти страны лихорадочно ищут альтернативы, чтобы обеспечить потребности государства в энергии, пишут «Известия».
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