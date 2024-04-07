Эксперты озвучили момент, который станет переломным в битве за Донбасс Ирэн ОрлонскаяОлег Глазунов, уважаемый эксперт и преподаватель в области военного анализа и политической науки в РЭУ имени Плеханова, поделился своими размышлениями о важности потенциального захвата города Часова Яра в Донецкой Народной Республике.
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