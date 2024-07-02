БУТЫРСКИЕ новости
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БУТЫРСКИЕ новости

3 подписчика

Изменения расписания поездов Савеловского направления МЖД будут действовать в июле

Расписание ряда пригородных поездов Савеловского, Казанского, Горьковского, Киевского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится в июле в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры, сообщила пресс-служба магистрали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх