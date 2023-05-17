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Суд арестовал продюсера Роднянского и режиссера Вырыпаева за распространение фейков о ВС РФ

Суд арестовал продюсера Роднянского и режиссера Вырыпаева за распространение фейков о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении ложных сведений о действиях Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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