Суд арестовал продюсера Роднянского и режиссера Вырыпаева за распространение фейков о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении ложных сведений о действиях Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского и режиссера Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении ложных сведений о действиях Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
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