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Закон, порядок, государство

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В Москве перед судом предстанут обвиняемые в многомиллионном хищении денежных средств дистанционным способом

В Москве перед судом предстанут обвиняемые в многомиллионном хищении денежных средств дистанционным способом

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками Московского уголовного розыска и ФСБ России пресечена многомиллионная схема хищения денежных средств кредитной организации.

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