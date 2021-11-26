Казанский о Галицком: «Что-то должно быть в его президентском кабинете. Кроме всеобщего признания, «Краснодару» нужен трофей»

Комментатор Денис Казанский высказался о президенте «Краснодара» Сергее Галицком. — Мы в Галицком понять не можем одну фразу: «Никогда не приглашу на работу человека с MBА.

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