В Азербайджане показали обнимающегося с Макроном Пашиняна и заявили, что тот ставит под сомнение договор с Путиным

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВ Азербайджане показали обнимающегося с Макроном Пашиняна и заявили, что тот ставит под сомнение договор с Путиным Пятью-пять Кажется, он осмелел… Расправил плечи, поднял глаза. Никола Пашиняна не узнать.Вернуться к статье72НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМила ТереховаОбниматься - это ещё не женитьсяВШвладимир шекуновСогласен, что скоропалительные выводы делать рано. Посмотрим, что он дома запоет.Мила ТереховаДестабилизацией занимается автор этой какиХШХариман ШифонскийНо эта встреча - как раз тот самый случай, когда люди зла встретились, чтобы объединиться и делать зло.Альбина КолесниковаПашинян это сволочь и провокатор.Вячеслав 5Сейчас там затишье.благодаря Российским миротворцам,но вопрос мира полностью пока открыт.там встретились интересы многих государств как исторических.так и современных.Владимир Самойленкону типа азеры белые и пушистые. турция не смогла в своё время догиноцидить всех армян, терь решила через другие руки действовать. через азеров. по мне шо пашинян, шо алиев, одного поля ягода.Комментировать
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