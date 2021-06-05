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В Азербайджане показали обнимающегося с Макроном Пашиняна и заявили, что тот ставит под сомнение договор с Путиным

В Азербайджане показали обнимающегося с Макроном Пашиняна и заявили, что тот ставит под сомнение договор с Путиным

Пятью-пять Кажется, он осмелел… Расправил плечи, поднял глаза. Никола Пашиняна не узнать.

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Мила Терехова
Обниматься - это ещё не жениться
владимир шекунов
Согласен, что скоропалительные выводы делать рано. Посмотрим, что он дома запоет.
Мила Терехова
Дестабилизацией занимается автор этой каки
Хариман Шифонский
Но эта встреча - как раз тот самый случай, когда люди зла встретились, чтобы объединиться и делать зло.
Альбина Колесникова
Пашинян это сволочь и провокатор.
Вячеслав 5
Сейчас там затишье.благодаря Российским миротворцам,но вопрос мира полностью пока открыт.там встретились интересы многих государств как исторических.так и современных.
Владимир Самойленко
ну типа азеры белые и пушистые. турция не смогла в своё время догиноцидить всех армян, терь решила через другие руки действовать. через азеров. по мне шо пашинян, шо алиев, одного поля ягода.

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