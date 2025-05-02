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Тишковец: в Москве и Подмосковье выпало рекордное за 116 лет количество осадков

Тишковец: в Москве и Подмосковье выпало рекордное за 116 лет количество осадков

В первые майские сутки в Москве выпало беспрецедентное количество осадков, побив рекорд 1909 года. Как сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, выпало более 45% от месячной нормы.

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