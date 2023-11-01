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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Как верующим провести праздник святого Артемия Антиохийского и День всех усопших верных 2 ноября

Как верующим провести праздник святого Артемия Антиохийского и День всех усопших верных 2 ноября

Как верующим провести праздник святого Артемия Антиохийского и День всех усопших верных 2 ноября Алёна Юрьева2 ноября – это особый день для православных христиан, когда они чтут память святого Артемия Антиохийского, великомученика и заступника военачальника времен правления равноапостольного царя Константина Великого.

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