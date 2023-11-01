Как верующим провести праздник святого Артемия Антиохийского и День всех усопших верных 2 ноября Алёна Юрьева2 ноября – это особый день для православных христиан, когда они чтут память святого Артемия Антиохийского, великомученика и заступника военачальника времен правления равноапостольного царя Константина Великого.