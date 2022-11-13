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Игроки «Бостона» и «Детройта» совершили серию глупых потерь

Игроки «Бостона» и «Детройта» совершили серию глупых потерь

В одном из эпизодов субботнего матча между «Бостоном» и «Детройтом» игроки обеих команд совершили серию глупых потерь.

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