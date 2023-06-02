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Советы из прошлого: Как не попасть в божью немилость в праздник святого Тимофея 2 июня

Советы из прошлого: Как не попасть в божью немилость в праздник святого Тимофея 2 июня

Русская православная церковь 2 июня 2023 года отмечает День памяти святого Тимофея. Издание Курьер.Среда рассказало как провести этот праздник так, чтобы не попасть под гнев Всевышнего.

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