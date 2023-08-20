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ТАСС: Бойцы в зоне СВО начали получать антидроновые ружья с обнаружителем БЛА

ТАСС: Бойцы в зоне СВО начали получать антидроновые ружья с обнаружителем БЛА

Гендиректор компании АО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» Денис Осломенко поделился информацией о том, что российским военным в зоне спецоперации на Украине направили модернизированные антидроновые ружья с подавителем ЛПД-820.

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