Зеленский: главными вызовами для Украины являются зима и дефицит средств

Зима и дефицит бюджетных средств являются главными вызовами для Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.
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