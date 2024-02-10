Вильфанд рассказал, когда москвичей может ждать ледяной дождь

В понедельник, 12 февраля, жителей российской столицы может ожидать сильный ледяной дождь. Аналогичные погодные условия вероятны и в Московской области, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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