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Вильфанд рассказал, когда москвичей может ждать ледяной дождь

Вильфанд рассказал, когда москвичей может ждать ледяной дождь

В понедельник, 12 февраля, жителей российской столицы может ожидать сильный ледяной дождь. Аналогичные погодные условия вероятны и в Московской области, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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