Массовые протесты фермеров парализовали Европу

REUTERS/Kacper Pempel В Евросоюзе на глазах растет масштаб фермерского бунта, во вторник недовольные аграрными преференциями для Украины бельгийцы заблокировали морской порт в Антверпене - второй по величине в Европе, на работу из-за этого смогла выйти лишь пятая часть его сотрудников.