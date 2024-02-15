Reuters: Харрис и Блинкен должны успокоить европейцев на фоне заявлений Трампа

На предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности государственный секретарь США Энтони Блинкен и вице-президент США Камала Харрис должны успокоить европейских лидеров и убедить их в приверженности их интересам.
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