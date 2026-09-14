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Царьград

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Синоптики предсказали заморозки в столичном регионе на две-три ночи

Синоптики предсказали заморозки в столичном регионе на две-три ночи

Синоптик центра "Фобос" Михаил Леус сообщил о вероятности заморозков в ближайшие две-три ночи в столичном регионе, с температурой от плюс 1 до плюс 6 градусов.

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