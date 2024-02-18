В Австралии психолог сохранила работу в тюрьме после романа с двумя заключенными

В Австралии тюремный психолог Сара-Джейн Лодингтон, оказавшаяся в центре скандала из-за романа с двумя заключенными и занятий сексом с одним из них, по решению суда вернулась на работу в исправительные учреждения.
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