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Вечерний Новосибирск

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Наступление зимы в Новосибирске отложили до середины декабря-2023

Наступление зимы в Новосибирске отложили до середины декабря-2023

Легкий снежный покров, только появившийся в Новосибирске, опять растает на дорогах и тротуарах. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, самый значительный снежный покров сейчас отмечается на северо-западе региона.

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