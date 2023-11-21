Наступление зимы в Новосибирске отложили до середины декабря-2023

Легкий снежный покров, только появившийся в Новосибирске, опять растает на дорогах и тротуарах. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, самый значительный снежный покров сейчас отмечается на северо-западе региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии