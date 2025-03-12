С Днем женщин, ´Белшина´

Дорогие работницы ОАО ´Белшина´!Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем женщин. С вами, с прекрасной половиной человечества, связано все лучшее в мире - зарождение жизни, тепло домашнего очага, неисчерпаемая нежность.
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