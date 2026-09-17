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В США хотят создать инкубатор для инвестиций в кибербезопасность

В США хотят создать инкубатор для инвестиций в кибербезопасность

WILL OLIVER/EPA/TASS Администрация президента США рассматривает возможность создания инкубатора для инвестиций в кибербезопасность и поддержки стартапов, разрабатывающих инструменты для правительственных нужд, сообщает 17 сентября Bloomberg.

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