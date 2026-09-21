В Плесецком округе мужчина украл сумку с телефоном и документами из кафе

Похищенные телефон и документы находились в сумке 31-летней посетительницы заведения.Похищенные телефон и документы находились в сумке 31-летней посетительницы заведения.
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