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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл в гостях после 10 подряд поражений – 6:3 с «Нью-Джерси». Клуб задействовал бирюзовые шлемы с белой формой

«Сан-Хосе» впервые в сезоне выиграл в гостях после 10 подряд поражений – 6:3 с «Нью-Джерси». Клуб задействовал бирюзовые шлемы с белой формой

«Шаркс» обыграли «Нью-Джерси» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Победа стала для команды Дэвида Куинна первой в сезоне, одержанной на выезде.

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