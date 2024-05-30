Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

876 подписчиков

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают оказание первой медицинской помощи

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают оказание первой медицинской помощи

Обучающиеся могут поворачивать голову и сгибать конечности муляжа, останавливать кровотечения с помощью кровоостанавливающих жгутов и бандажей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх