Россия – член МВФ, который кредитует украинский режим

И

Искандер

Похоже вы просто не прочли статью. При чём здесь Сбер? За печать рублей, объёмы их выпуска, пропорциональные (по Конституции и закону о ЦБ) объёму закупленной виртуальной иностранной валюты отвечает ЦБ. Они, рубли - ЕГО, ЦБ, СОБСТВЕННОСТЬ . РФ ежегодно «платим» в казну США минимум 200-300 млрд долларов (полное налогообложение в России без таможенных платежей). Только в январе 2005 года Россия выплатила МВФ весь объем накопленной задолженности (около 3,3 миллиардов долларов). Что совершенно не мешает ЦБ действовать в соответствии с договорами с Международным валютным фондом, который и "ставит условия". А 3,5 мрд по сравнению с 300 - "семечки".