Давно пора исключить всякое вмешательство Международного валютного фонда в экономическую, социальную, научную, информационную, культурную жизнь России В июле 2023 года группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о выходе из Международного валютного фонда (МВФ).
Россия – член МВФ, который кредитует украинский режим
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Виктор Шилин
Автор, учись мысли формировать покороче. Войну и мир до тебя написали.
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2 час.
И
Искандер
Похоже вы просто не прочли статью. При чём здесь Сбер? За печать рублей, объёмы их выпуска, пропорциональные (по Конституции и закону о ЦБ) объёму закупленной виртуальной иностранной валюты отвечает ЦБ. Они, рубли - ЕГО, ЦБ, СОБСТВЕННОСТЬ . РФ ежегодно «платим» в казну США минимум 200-300 млрд долларов (полное налогообложение в России без таможенных платежей). Только в январе 2005 года Россия выплатила МВФ весь объем накопленной задолженности (около 3,3 миллиардов долларов). Что совершенно не мешает ЦБ действовать в соответствии с договорами с Международным валютным фондом, который и "ставит условия". А 3,5 мрд по сравнению с 300 - "семечки".
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1 час.
Александр
Я прочёл статью и вижу,как манипулирует автор.Он пишет" 70% свободных акций Сбербанка, представленных на бирже, принадлежат акционерам США и Великобритании." Простой человек это воспримет так,что всем в Сбере заправляют США и Британия. Но это прямая ложь. Как и ваша о ежегодных 300 млрд.$ Откуда дровишки? Что это за деньги? 300 млрд. как бы заморозили в ЕС, вовсе не в США. В США денег фонда нет.На сумму этих замороженных Россия выпустила рубли для внутреннего пользования.
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1 час.
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